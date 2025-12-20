Νιούκαστλ και Τσέλσι μοιράστηκαν τα ημίχρονα, τα γκολ και τους βαθμούς στο ντέρμπι του «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (2-2), στο πρώτο ματς για την 17η αγωνιστική της Premier League. Οι «καρακάξες» κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος και με πρωταγωνιστή τον Νικ Βολντεμάντε, που πέτυχε δύο γκολ (4′, 20′), προηγήθηκαν με 2-0 και έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη.
Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Λονδίνου αντέδρασε δυναμικά και κατάφερε να μειώσει αρχικά με το εξαιρετικό σουτ-φάουλ του Ρις Τζέιμς (49′) και τελικά να ισοφαρίσει με τον Ζοάο Πέδρο στο 66ο λεπτό, φεύγοντας έτσι με το βαθμό της ισοπαλίας από τη βόρεια Αγγλία.
Η 17η αγωνιστική:
Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-0 (4′, 20′ Βολντεμάντε-49′ Τζέιμς, 66′ Πέδρο)
Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 20/12
Μπράιτον-Σάντερλαντ 20/12
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 20/12
Γουλβς-Μπρέντφορντ 20/12
Τότεναμ-Λίβερπουλ 20/12
Έβερτον-Άρσεναλ 20/12
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/12
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 21/12
Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12
Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)
Άρσεναλ 36
Μάντσεστερ Σίτι 34
Άστον Βίλα 33
Τσέλσι 29 -17αγ.
Κρίσταλ Πάλας 26
Μάντσεστερ Γ. 26
Λίβερπουλ 26
Σάντερλαντ 26
Έβερτον 24
Μπράιτον 23
Νιούκαστλ 23 -17αγ.
Τότεναμ 22
Μπόρνμουθ 21
Φούλαμ 20
Μπρέντφορντ 20
Νότιγχαμ Φόρεστ 18
Λιντς 16
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2