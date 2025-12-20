Νιούκαστλ και Τσέλσι μοιράστηκαν τα ημίχρονα, τα γκολ και τους βαθμούς στο ντέρμπι του «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (2-2), στο πρώτο ματς για την 17η αγωνιστική της Premier League. Οι «καρακάξες» κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος και με πρωταγωνιστή τον Νικ Βολντεμάντε, που πέτυχε δύο γκολ (4′, 20′), προηγήθηκαν με 2-0 και έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Λονδίνου αντέδρασε δυναμικά και κατάφερε να μειώσει αρχικά με το εξαιρετικό σουτ-φάουλ του Ρις Τζέιμς (49′) και τελικά να ισοφαρίσει με τον Ζοάο Πέδρο στο 66ο λεπτό, φεύγοντας έτσι με το βαθμό της ισοπαλίας από τη βόρεια Αγγλία.

Η 17η αγωνιστική:

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-0 (4′, 20′ Βολντεμάντε-49′ Τζέιμς, 66′ Πέδρο)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 20/12

Μπράιτον-Σάντερλαντ 20/12

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 20/12

Γουλβς-Μπρέντφορντ 20/12

Τότεναμ-Λίβερπουλ 20/12

Έβερτον-Άρσεναλ 20/12

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/12

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 21/12

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Άρσεναλ 36

Μάντσεστερ Σίτι 34

Άστον Βίλα 33

Τσέλσι 29 -17αγ.

Κρίσταλ Πάλας 26

Μάντσεστερ Γ. 26

Λίβερπουλ 26

Σάντερλαντ 26

Έβερτον 24

Μπράιτον 23

Νιούκαστλ 23 -17αγ.

Τότεναμ 22

Μπόρνμουθ 21

Φούλαμ 20

Μπρέντφορντ 20

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Λιντς 16

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2