Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λι Κανγκ Ιν επιδιώκει η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από την Αγγλία και Ισπανία.

Ο 25χρονος Νοτιοκορεάτης διεθνής επιθετικός μέσος αγωνίζεται στους πρωταθλητές Ευρώπης από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη Μαγιόρκα και από τότε είναι μια χρήσιμη λύση στα σχέδια του Λουίς Ενρίκε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι’ αυτό η διοίκηση της ομάδας του Παρισιού σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, αλλά ο ίδιος θέλει να παίξει στην Premier League, καθώς δεν είναι βασικός στην ενδεκάδα της Παρί.

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «TEAMtalk» ο Νοτιοκορεάτης άσος έχει προτάσεις από Τότεναμ, Άρσεναλ, Τσέλσι, Άστον Βίλα και Νιούκαστλ. Τη φετινή σεζόν ο Κανγκ Λι έχει τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε 30 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.