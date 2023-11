Τα «μεγάλα» ματς του 4ου γύρου του αγγλικού League Cup είναι προγραμματισμένα για την Τετάρτη (01/11), με τα τέσσερα παιχνίδια των ομάδων που συμμετέχουν στην Premier League, όμως στο… ορεκτικό της Τρίτης (31/10) οι «μικροί» προσέφεραν δύο τρομερά ματς, με την Πορτ Βέιλ της League One να επικρατεί 1-0 στην έδρα της Μάνσφιλντ (League Two) και την Μίντλεσμπρο (Championship) να περνάει με 3-2 (με ανατροπή) απ’ την Έξετερ (League One).

Στο «St James Park» του Έξετερ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το απίθανο γκολ του Τρέβιτ στο 13′. Η «Μπόρο» κατάφερε να «γυρίσει» το παιχνίδι με τα γκολ των Ρότζερς (49′) και Σιλβέρα (59′) και παρά το γεγονός πως η Έξετερ ισοφάρισε ξανά με τον Τρέβιτ στο 66′, οι φιλοξενούμενοι πήραν τελικά την πρόκριση με το εύστοχο πέναλτι του Λάτε Λαθ στο 82′.

Την ίδια ώρα στο «One Call Stadium» του Μάνσφιλντ, η Πόρτ Βέιλ πήρε ένα τεράστιο διπλό και μαζί την πρόκριση για την επόμενη φάση, χάρις στο γκολ του Ντιβάιν στο 50′.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο League Cup Αγγλίας έχει ως εξής:

Έξετερ Σίτι-Μίντλεσμπρο 2-3

Μάνσφιλντ-Πορτ Βέιλ 0-1

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 01/11

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 01/11

Τσέλσι-Μπλάκμπερν 01/11

Έβερτον-Μπέρνλι 01/11

Ίπσουιτς-Φούλαμ 01/11

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 01/11