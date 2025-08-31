Στο «Σίτι Γκράουντ» έμελλε να «σπάσει το ρόδι» στην εφετινή Premier League η Γουέστ Χαμ. Μετά από δύο διαδοχικές ήττες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος τα «σφυριά» πήραν μεγάλο «διπλό» επί της Νότιγχαμ με 3-0.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία 10 λεπτά, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Λονδίνου «πάγωσε» τρεις φορές τους γηπεδούχους. Πλέον, μετά την ήττα αυτή δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στον πάγκο της Φόρεστ, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να μην αισθάνεται καθόλου σίγουρος στη θέση του.

Με τρομερή ανατροπή στο β΄ ημίχρονο η Μπράιτον πανηγύρισε την πρώτη εφετινή της νίκη στο «Άμεξ» με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία στα πρώτα τρία ματς που έδωσε έχει γνωρίσει 2 ήττες. Χωρίς τους Τζίμα και Κωστούλα, που σε τρίτο διαδοχικό ματς έμειναν εκτός αποστολής, οι «γλάροι» δεν το έβαλαν κάτω μετά το γκολ του Χάαλαντ.

Ισοφάρισαν στα μισά του αγώνα και στο 89′ έφεραν τα πάνω κάτω με τον Μπράγιαν Γκρούντα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στον αγώνα στο 61ο λεπτό.

Μία νίκη που ήθελε απεγνωσμένα και με κάθε κόστος κατάφερε να πανηγυρίσει, έστω και μετά από θρίλερ με την Μπέρνλι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League.

Η 3η αγωνιστική:

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 (45’+9 Ζοάο Πέδρο, 56′ πέν. Φερνάντες)

Γουλβς-Έβερτον 2-3 (21′ Τσαν, 79′ Γκόμες – 7′ Μπέτο, 33′ Εντιαγέ, 55′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 3-2 (27′ αυτ. Κούλεν, 57′ Εμπεμό, 90’+7 πέν. Φερνάντες – 55′ Φόστερ, 66′ Άντονι)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1 (82′ πέν. Λι Φι, 90’+6 Ισιντορ – 77′ Τιάγκο)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1 (5′ Εβανίλσον)

Λιντς-Νιουκάστλ 0-0

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (67′ πέν. Μίλνερ, 89′ Γκρούντα – 34′ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3 (84′ Μπόουεν, 88′ πέν. Πακετά, 90’+1 Γουίλσον)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ 18:30

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 21:00

Βαθμολογία (σε 2αγ.)

Τσέλσι 7

Άρσεναλ 6 -2αγ.

Τότεναμ 6

Λίβερπουλ 6 -2αγ.

Έβερτον 6

Σάντερλαντ 6

Μπόρνμουθ 6

Μάντσεστερ Γιουν. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μάντσεστερ Σίτι 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Γουέστ Χαμ 3

Κρίσταλ Πάλας 2 -2αγ.

Νιούκαστλ 2

Φούλαμ 2

Άστον Βίλα 1 -2αγ.

Γουλβς 0