Πραγματοποιώντας επική ανατροπή στο φινάλε η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα την Κυριακή από το «Άνφιλντ», επικρατώντας με 2-1 της Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στη φετινή Premier League.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Γκουαρντιόλα παρέμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου, μειώνοντας και πάλι τη διαφορά στους έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Άρσεναλ.

Η «μονομαχία» των τελευταίων δύο ομάδων που έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες Αγγλίας ήταν συναρπαστική στα τελευταία λεπτά. H ομάδα του Αρνε Σλοτ προηγήθηκε με τον Σόμποσλαϊ (74′), και τους «πολίτες» να ισοφαρίζουν με τον Μπερνάντο Σίλβα στο 84ο λεπτό και τον Χάαλαντ να εκμεταλλεύεται την ανατροπή του Νούνιες από τον ‘Αλισον και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, από το σημείο του πέναλτι, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι «κόκκινοι» δεν μπόρεσαν να πετύχουν τη δεύτερη σερί επιτυχία τους στο Πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στην τετράδα της βαθμολογίας, χάνοντας έδαφος στη μάχη για το «εισιτήριο» της league phase του Champions League, την ώρα που οι «σίτιζενς», με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκρισή τους στον τελικό του League Cup, επέστρεψαν στις νίκες, ύστερα από την ισοπαλία κόντρα στην Τότεναμ στο Λονδίνο.

Νωρίτερα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας ήταν στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον (αντικαστάθηκε στο 82’), στο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, είχε καλή παρουσία, αλλά δεν το χάρηκε, καθώς η ομάδα του Λονδίνου με το γκολ του Ισμαϊλα Σαρ στο 61ο λεπτό, πήρε τη σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα των «γλάρων», παίρνοντας την πρώτη τους νίκη μετά από 12 ματς και ξεπερνώντας τους, στη βαθμολογία.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0

(37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0

(42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90’+ Γκιοκέρες)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1

(55′ Ράγιαν – 22′ Ρότζερς)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2

(13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος)

Φούλαμ-Έβερτον 1-2

(18′ αυτ. Μικολένκο – 76′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83’αυτ. Λένο)

Γουλβς-Τσέλσι 1-3

(54′ Αροκοντάρε-13’πεν., 35’πεν. 38′ Πάλμερ)

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3

(24′ Μπότμαν, 79’πεν. Γκιμαράες – 37′ Γιάνελτ, 45+2’πεν. Τιάγκο, 85′ Ουαταρά)

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(61′ Σαρ)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(74′ Σόμποσλαϊ-84′ Σίλβα, 90’+ πεν. Χάαλαντ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Άρσεναλ 56

Μάντσεστερ Σίτι 50

Άστον Βίλα 47

Μάντσεστερ Γ. 44

Τσέλσι 43

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 39

Έβερτον 37

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Μπόρνμουθ 34

Νιούκαστλ 33

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Τότεναμ 29

Λιντς 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 23

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8