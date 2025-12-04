Σπουδαία ανατροπή πέτυχε η Άστον Βίλα που επικράτησε 4-3 εκτός έδρας της Μπράιτον, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίωρο. Οι «Γλάροι» ήταν μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Premiership, όμως υποτάχθηκαν στις… ορέξεις του Όλι Γουότκινς και της παρέας του. Στο ματς αυτό ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με τη Μπράιτον στην Premier League ο Στέφανος Τζίμας, όμως αντικαταστάθηκε στο 24΄ με ένα πρόβλημα που σε πρώτη ανάγνωση δείχνει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ως αλλαγή αγωνίστηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας που μπήκε στο 77΄ στη θέση του Γερμανού Γκρούντα.

Στην κορυφή παραμένει η Άρσεναλ που επιβλήθηκε δύσκολα 2-0 της Μπρέντφορντ στο «Emirates» με τον Μίκελ Αρτέτα να ανησυχεί ιδιαίτερα πλέον με τους συνεχείς τραυματισμούς. Απόψε αποχώρησε με ενοχλήσεις και ο Μοσκέρα, ενώ στο ιατρικό δελτίο βρίσκονταν ήδη οι άλλοι δύο σέντερ μπακ Σαλπιμπά και Γκάμπριελ.

Στο «Molineux» η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 1-0 της Γούλβς, βυθίζοντάς τη ακόμα περισσότερο στο «έρεβος» του υποβιβασμού που ήδη μοιάζει αναπόφευκτος. Σκόρερ ο Ιγκόρ Ζεσούς, με το πρώτο γκολ της καριέρας του σε επίπεδο Premier League.

Στην 5η θέση «εκτοξεύτηκε» η Κρίσταλ Πάλας μετά το «διπλό» (0-1) στην έδρα της Μπέρνλι με σκόρερ τον Κολομβιανό Ντάνιελ Μουνιός.

Η Λιντς «σόκαρε» την Τσέλσι με 3-1 στο «Eland Road», ενώ η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τη Σάντερλαντ στο «Άνφιλντ» (1-1), με τον Άρνε Σλοτ να βρίσκεται πλέον μεταξύ σφύρας και άκμονος.

Η 14η αγωνιστική:

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1 (78′ Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5 (45’+2 Σμιθ-Ρόου, 57′ Ιβόμπι, 72′,78′ Τσουκουέζε – 17′ Χάαλαντ, 34′ Ράιντερς, 44′, 48′ Φόντεν, 54′ Ντοκού)

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2 (71′ Μπρούνο Γκιμαράες, 86′ πέν. Γκόρντον – 78′,90’+5 Ρομέρο)

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 2-0 (11΄ Μερίνο, 90+1΄ Σάκα)

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3-4 (9΄, 83΄ Φαν Έκε, 29΄αυτ. Πάου Τόρες – 37΄, 45+7΄ Γουότκινς, 60΄Ονάνα, 78΄ Μάλεν)

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 0-1 (44΄ Μουνιός)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1 (72΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Λιντς-Τσέλσι 3-1 (6΄ Μπιγιόλ, 43΄ Τανάκα, 72΄ Κάλβερτ Λιούιν – 50΄ Νέτο)

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 1-1 (81΄αυτ. Μουκιέλε – 67΄ Ταλμπί)

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 28

Άστον Βίλα 27

Τσέλσι 24

Κρίσταλ Πάλας 23

Μπράιτον 22

Σάντερλαντ 23

Λίβερπουλ 22

Μάντσεστερ Γ. 21 -13αγ.

Έβερτον 21

Τότεναμ 19

Μπρέντφορντ 19

Νιούκαστλ 19

Μπόρνμουθ 19

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Λιντς 14

Γουέστ Χαμ 11 -13αγ.

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2