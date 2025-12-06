Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε στο «Έτιχαντ» η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα με 3-0 τη Σάντερλαντ και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στην καλύτερη έως τώρα εμφάνισή της πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Ντίας (31′), Γκβάρντιολ (35′) και Φόντεν (65′).

Στο μεταξύ «σκόνταψε» μακριά από το Λονδίνο η Τσέλσι, καθώς έμεινε στο 0-0 στο «Βιτάλιτι» με την Μπόρνμουθ και απομακρύνθηκε από την κορυφή. Νιούκαστλ και Τότεναμ νίκησαν τις Μπέρνλι (2-1) και Μπρέντφορντ (2-0), ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε η ‘Εβερτον με 3-0 επί της Νότιγχαμ.

Νωρίτερα, «φωτιά» έβαλε στην κορυφή της βαθμολογίας η Άστον Βίλα, καθώς πήρε τεράστια νίκη στο «Βίλα Παρκ» επί της πρωτοπόρου Άρσεναλ με 2-1, στο τελευταίο μάλιστα λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήθελε να διατηρήσει το προβάδισμα των πέντε βαθμών σε σχέση με τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η ομάδα του Ουνάι ‘Εμερι πήρε τη νίκη και μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή, υποχρεώνοντας τους «κανονιέρηδες» στη δεύτερη φετινή τους ήττα, και σταματώντας το αήττητο σερί τους των ένδεκα αγώνων στο πρωτάθλημα (8-3-0).

Οι «χωριάτες», που μετρούν μόνο νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους στην Premier League, προηγήθηκαν στο σκορ με το γκολ του Κας στο 36ο λεπτό. Στην επανάληψη, η ομάδα του Λονδίνου μπήκε πιο δυνατά, και κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον Τροσάρ (52’). Η συνέχεια όμως ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους, οι οποίοι πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα της ‘Αρσεναλ και τελικά βρήκαν το γκολ της μεγάλης νίκης με τη χρυσή αλλαγή του ‘Εμερι, τον Μπουεντία στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ανέβασε την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η 15η αγωνιστική:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36′ Κας, 90’+ Μπουεντία-52′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (2′ αυτ. Μιλένκοβιτς, 45’+ Μπάρι, 80′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0 (31′ Ντίας, 35′ Γκβάρντιολ, 65′ Φόντεν)

Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1 (31′ Γκιμαράες, 45’+ πεν. Γκόρντον-90’+ πεν. Φλέμινγκ)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25′ Ριτσάρλισον, 43′ Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 6/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 7/12

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 7/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 31

Άστον Βίλα 30

Τσέλσι 25

Κρίσταλ Πάλας 23 -14αγ.

Σάντερλαντ 23

Μπράιτον 22 -14αγ.

Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.

Λίβερπουλ 22 -14αγ.

Έβερτον 24

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Μπόρνμουθ 20

Μπρέντφορντ 19

Φούλαμ 17 -14αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Λιντς 14 -14αγ.

Γουέστ Χαμ 12 -14αγ.

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2 -14αγ.