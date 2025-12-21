Με πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Ρότζερς, που πέτυχε δύο γκολ, η Άστον Βίλα ισοφάρισε ρεκόρ 117 χρόνων! Συγκεκριμένα η ομάδα του Μπέρμιγχαμ επικράτησε με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Premier League, έφτασε τις δέκα σερί νίκες (επτά στο πρωτάθλημα) σε όλες τις διοργανώσεις και ισοφάρισε ρεκόρ που κρατούσε η ομάδα από το 1908!

Η ομάδα του Ουνάι Εμερι ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Προηγήθηκε με τον Ρότζερς (45′), αλλά στις καθυστερήσεις ο Κούνια ισοφάρισε για τους «κόκκινους διαβόλους». Στο 57ο όμως λεπτό το μεγάλο αστέρι της Βίλα βρήκε πάλι το δρόμο προς τα δίχτυα.

H 17η αγωνιστική:

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4′, 20′ Βολντεμάντε-49′ Τζέιμς, 66′ Πέδρο)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67′ Σεμένιο-90′ Μπρόγια)

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6′, 69′ Χάαλαντ, 38′ Ράιντερς)

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63′, 72′ Λιούις-Πότερ)

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83΄ Ρισάρλισον – 56΄ Ισάκ, 66΄ Εκιτικέ)

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1 (27΄πεν. Γκιόκερες)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1 (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ – 90+2΄πεν. Ντέβενι)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 2-1 (45′, 57′ Ρότζερς-45′ + Κούνια)

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 36

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26

Μάντσεστερ Γ. 26

Έβερτον 24

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπρέντφορντ 23

Μπόρνμουθ 22

Τότεναμ 22

Φούλαμ 20 -16αγ.

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2