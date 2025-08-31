Απέναντι σε μία αγνώριστη στο ξεκίνημα – σε σχέση με την τελευταία διετία – Άστον Βίλα, η Κρίσταλ Πάλας «έσπασε το ρόδι» στην Premier League και με το εμφατικό 3-0 στο «Βίλα Παρκ» προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό και ανησυχία στους «χωριάτες».

Οι Λονδρέζοι έκαναν, ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και με τους Ματετά, Γκουεΐ και Σαρ πέρασαν ένα πολύ ευχάριστο βράδυ στο Μπέρμιγχαμ απέναντι στο συγκρότημα του Ουνάι Έμερι, που μετά από τρεις αγωνιστικές έχει μόλις ένα βαθμό!

Η 3η αγωνιστική:

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 (45’+9 Ζοάο Πέδρο, 56′ πέν. Φερνάντες)

Γουλβς-Έβερτον 2-3 (21′ Τσαν, 79′ Γκόμες – 7′ Μπέτο, 33′ Εντιαγέ, 55′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 3-2 (27′ αυτ. Κούλεν, 57′ Εμπεμό, 90’+7 πέν. Φερνάντες – 55′ Φόστερ, 66′ Άντονι)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1 (82′ πέν. Λι Φι, 90’+6 Ισιντορ – 77′ Τιάγκο)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1 (5′ Εβανίλσον)

Λιντς-Νιουκάστλ 0-0

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (67′ πέν. Μίλνερ, 89′ Γκρούντα – 34′ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3 (84′ Μπόουεν, 88′ πέν. Πακετά, 90’+1 Γουίλσον)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ 1-0 (83′ Σομποσλάι)

Αστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 0-3 (21′ Ματετά, 68′ Γκουεΐ , 78′ Σαρ)

Βαθμολογία (σε 3 αγ.)

Λίβερπουλ 9

Τσέλσι 7

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Έβερτον 6

Σάντερλαντ 6

Μπόρνμουθ 6

Κρίσταλ Πάλας 5

Μάντσεστερ Γιουν. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μάντσεστερ Σίτι 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Γουέστ Χαμ 3

Νιούκαστλ 2

Φούλαμ 2

Άστον Βίλα 1

Γουλβς 0