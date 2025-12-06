«Φωτιά» έβαλε στην κορυφή της βαθμολογίας η Άστον Βίλα, καθώς πήρε τεράστια νίκη στο «Βίλα Παρκ» επί της πρωτοπόρου Άρσεναλ με 2-1, στο τελευταίο μάλιστα λεπτό των καθυστερήσεων, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήθελε να διατηρήσει το προβάδισμα των πέντε βαθμών σε σχέση με τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η ομάδα του Ουνάι ‘Εμερι πήρε τη νίκη και μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή, υποχρεώνοντας τους «κανονιέρηδες» στη δεύτερη φετινή τους ήττα και σταματώντας το αήττητο σερί τους των ένδεκα αγώνων στο πρωτάθλημα (8-3-0).

Οι «χωριάτες», που μετρούν μόνο νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους στην Premier League, προηγήθηκαν στο σκορ με το γκολ του Κας στο 36ο λεπτό. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λονδίνου μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον Τροσάρ (52’).

Η συνέχεια όμως ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους, οι οποίοι πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα της Άρσεναλ και τελικά βρήκαν το γκολ της μεγάλης νίκης με τη χρυσή αλλαγή του Έμερι, τον Μπουεντία στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ανέβασε την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η 15η αγωνιστική:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36′ Κας, 90’+ Μπουεντία-52′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 6/12

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 6/12

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 6/12

Νιούκαστλ-Μπέρνλι 6/12

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 6/12

Λιντς-Λίβερπουλ 6/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 7/12

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 7/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες):

Άρσεναλ 33 -15αγ.

Άστον Βίλα 30 -15αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 28

Τσέλσι 24

Κρίσταλ Πάλας 23

Σάντερλαντ 23

Μπράιτον 22

Μάντσεστερ Γ. 22

Λίβερπουλ 22

Έβερτον 21

Τότεναμ 19

Νιούκαστλ 19

Μπρέντφορντ 19

Μπόρνμουθ 19

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Λιντς 14

Γουέστ Χαμ 12

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2