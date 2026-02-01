Μετά την απώλεια της ‘Αστον Βίλα, ήρθε η σειρά της Μάντσεστερ Σίτι ν’ αφήσει δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ (2-2) και να δώσει έτσι την ευκαιρία στην Άρσεναλ ν’ αποσπαστεί έξι βαθμούς από τις δύο βασικές διώκτριές της στη «μάχη» του τίτλου.

Μάλιστα, οι «πολίτες» φάνηκε πώς θα είχαν ένα εύκολο βράδυ στη βρετανική πρωτεύουσα, έχοντας αποκτήσει σημαντικότατο προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με το 2-0 που προηγήθηκαν. Οι «πετεινοί», όμως, δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και μέσα σε 18 λεπτά στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνουν για ν’ απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Με μία μεγάλη έκπληξη κι ένα απίστευτο «θρίλερ» ξεκίνησε νωρίτερα το δεύτερο «πιάτο» της 24ης αγωνιστικής της Premier League. Το «μπαμ» έκανε η Μπρέντφορντ στο «Βίλα Παρκ» απέναντι στην Άστον Βίλα. Παίζοντας με 10 παίκτες από το 42′ (αποβολή Σέιντ) κατάφεραν να φύγουν με μεγάλο «διπλό» από την έδρα των «χωριατών» με 1-0, χάρις στο γκολ του Ουατάρα στο 45’+2.

Την τρίτη σερί νίκη της σε ισάριθμα ματς που κάθεται στην άκρη του πάγκου της ο Μάικλ Κάρικ, πέτυχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά στο «Ολντ Τράφορντ» με 3-2 επί της Φούλαμ, σε ένα πραγματικό… θρίλερ με απανωτές εναλλαγές του σκορ στα τελευταία λεπτά. Η Φούλαμ κατάφερε να «επιστρέψει» από το εις βάρος της 2-0 και να ισοφαρίσει στο 90’+1, ωστόσο, ο Σέσκο είχε τον τελευταίο λόγο στο ματς σκοράροντας στο 90’+4, είκοσι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους «κόκκινους διάβολους» να διατηρηθούν στην 4η θέση της βαθμολογίας μετά από 24 αγωνιστικές της Premier League και να κάνουν δικαιολογημένα όνειρα για την… επιστροφή τους στο Champions League.

Η 24η αγωνιστική:

Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73′ Γκρος – 90’+7 Μπέτο)

Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27′ Θουμπιμέντι, 38′ αυτ. Ντάρλοου, 69′ Γιόκερες, 86′ Γκάμπριελ Ζεσούς)

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33′ Κρουπί, 90’+1 Σκοτ)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2 (57′ Ζοάο Πέδρο, 70′ Κουκουρέγια, 90’+2 Φερνάντες – 7′ Μπόουεν, 36′ Σάμερβιλ)

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1 (41′, 43′ Εκικικέ, 67′ Βιρτς, 90’+3 Κονατέ – 36′ Γκόρντον)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 0-1 (45’+2 Ουατάρα)

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 3-2 (19′ Κασεμίρο, 56′ Κούνια, 90’+4 Σέσκο – 85′ πέν. Χιμένες, 90’+1 Κέβιν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 1-1 (5′ Γκιμπς-Γουάιτ – 45’+2 πέν. Σαρ)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 2-2 (53′ αυτ. Γκουέχι, 70′ Σολάνκε – 11′ Τσερκί, 44′ Σεμένιο)

Σάντερλαντ-Μπέρνλι 2/2

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Άρσεναλ 53

Μάντσεστερ Σίτι 47

Άστον Βίλα 46

Μάντσεστερ Γ. 41

Τσέλσι 40

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 36

Φούλαμ 34

Έβερτον 34

Νιούκαστλ 33

Σάντερλαντ 33 -23αγ.

Μπόρνμουθ 33

Μπράιτον 31

Κρίσταλ Πάλας 29

Τότεναμ 29

Λιντς 26

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 20

Μπέρνλι 15 -23αγ.

Γουλβς 8