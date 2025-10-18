Τη μοναξιά της κορυφής θα εξακολουθήσει ν’ απολαμβάνει η Άρσεναλ άσχετα με το τι θα γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν με το γκολ του Τσοράρ στο δεύτερο ημίχρονο να περάσουν το εμπόδιο της Φούλαμ στο τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου και να ξεφύγουν με +3 βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι που προσωρινά είχε «πατήσει» στο «ρετιρέ».

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Από εκεί και πέρα, το εντυπωσιακό σερί της Κρίσταλ Πάλας τελείωσε πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των εθνικών ομάδων στο «Γκούντισον Παρκ».

Τότε ήταν η Έβερτον που είχε νικήσει με 2-1, σήμερα ήταν η Μπόρνμουθ που έφτασε μία ανάσα από ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στους Λονδρέζους, που όμως, αρνήθηκαν να χάσουν.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μέσα στην έδρα της με 2-0 και 3-2, η ομάδα του Ολιβερ Γκλάσνερ κατάφερε να «σώσει την παρτίδα» στο 90΄+7 με το τρίτο προσωπικό γκολ του Ματέτα για το τελικό 3-3.

Ο Γάλλος, Κρουπί, με δύο γκολ ήταν ο «εκτελεστής» της Πάλας, ενώ αυτός που φάνηκε να βάζει την «υπογραφή» του στο «τρίποντο» για το συγκρότημα του Ιραόλα, στο 89′, ήταν ο Σκωτσέζος μέσος, Ράιαν Κρίστι!

Συνεχίζει το… βιολί του ο Χάαλαντ

Η «μηχανή» των γκολ της Μάντσεστερ Σίτι δούλεψε… ρολόι και στο ματς με την Έβερτον. Έξι λεπτά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αρκετά για τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δύο φορές και με το τελικό 2-0 να φέρει τους «πολίτες» ακόμη πιο κοντά στην κορυφή και να τους βάλει για τα καλά στη μάχη του τίτλου.

Ο Νορβηγός στράικερ βρήκε δίχτυα σε 11ο συνεχόμενο ματς, σε συλλογικό κι εθνικό επίπεδο, είναι πραγματικά ασταμάτητος κι όσο βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση είναι απόλυτα λογικό ο Πεπ Γκουαρδιόλα να «τρίβει τα χέρια του» από ικανοποίηση.

Ντεμπούτο για τον Μπάμπη Κωστούλα

Με τον Στέφανο Τζίμα να παίρνει τη θέση του Ρούτερ στο 71′ και τον Μπάμπη Κωστούλα να κάνει το ντεμπούτο του στην Premier League (αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ στο 90′) η Μπράιτον κατάφερε να πάρει τεράστια νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των «γλάρων» ήταν ο έμπειρος επιθετικός, Ντάνι Γουέλμπεκ, ο ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)

Μπράιτον-Νιούκαστλ 2-1

(41′,84′ Γουέλμπεκ – 76′ Βολτεμάντε)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

(18′ Ουγκοτσούκβου, 68′ Τσάουνα)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

(64′,69′,90’+7 πέν. Ματέτα – 7′,38′ Κρουπί, 89′ Κρίστι)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

(58′,63′ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

(16′ Μουκιέλε, 90’+2 αυτ. Κρέιτσι)

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1

(58′ Τροσάρ)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 19/10

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 19/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19

Μάντσεστερ Σίτι 16

Λίβερπουλ 15 -7αγ.

Μπόρνμουθ 15

Τότεναμ 14 -7αγ.

Τσέλσι 14

Σάντερλαντ 14

Κρίσταλ Πάλας 13

Μπράιτον 12

Έβερτον 11

Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.

Νιούκαστλ 9

Άστον Βίλα 9 -7αγ.

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7 -7αγ.

Μπέρνλι 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.

Γουλβς 2

