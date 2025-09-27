Παρά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρεμιέρα (2-2 με τη Μπέτις στη Σεβίλλη), η Νότιγχαμ Φόρεστ εξακολουθεί να παραπαίει στην Αγγλία. Αυτή τη φορά έχασε 1-0 εντός έδρας από τη Σάντερλαντ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, και ο Άγγελος Ποστέκογλου γνωρίζει ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να επανέλθει η αυτοπεποίθηση στην ομάδα του. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ομάρ Αλντερέτε στο 38ο λεπτό.

Η 6η αγωνιστική:

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8′, 20′ Τιάγκο, 90’+ Γιένσεν-26′ Σέσκο)

Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24′ Φερνάντες-77′, 90’+ Γουέλμπεκ, 90’+ Ντε Κάιπερ)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9′ Σαρ, 90’+ Νκέτια-87′ Κιέζα)

Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37′ Ροντόν, 54′ Λόνγκσταφ-26′ Σεμένιο)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12′ αυτ., 62′ αυτ. Εστίβ, 62′ Νούνιες, 90′, 90’+ Χάαλαντ-38′ Αντονι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38΄ Αλντερέτε)

Τότεναμ-Γουλβς 27/9

Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9

Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9

Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Κρίσταλ Πάλας 10

Μπόρνμουθ 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10

Άρσεναλ 10 -5αγ.

Τότεναμ 10 -5αγ.

Τσέλσι 8

Φούλαμ 8 -5αγ.

Λιντς 8

Μπράιτον 8

Έβερτον 7 -5αγ.

Μπρέντφορντ 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Άστον Βίλα 3 -5αγ.

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Γουλβς 0 -5αγ.