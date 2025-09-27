Παρά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρεμιέρα (2-2 με τη Μπέτις στη Σεβίλλη), η Νότιγχαμ Φόρεστ εξακολουθεί να παραπαίει στην Αγγλία. Αυτή τη φορά έχασε 1-0 εντός έδρας από τη Σάντερλαντ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, και ο Άγγελος Ποστέκογλου γνωρίζει ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να επανέλθει η αυτοπεποίθηση στην ομάδα του. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ομάρ Αλντερέτε στο 38ο λεπτό.
Η 6η αγωνιστική:
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8′, 20′ Τιάγκο, 90’+ Γιένσεν-26′ Σέσκο)
Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24′ Φερνάντες-77′, 90’+ Γουέλμπεκ, 90’+ Ντε Κάιπερ)
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9′ Σαρ, 90’+ Νκέτια-87′ Κιέζα)
Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37′ Ροντόν, 54′ Λόνγκσταφ-26′ Σεμένιο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12′ αυτ., 62′ αυτ. Εστίβ, 62′ Νούνιες, 90′, 90’+ Χάαλαντ-38′ Αντονι)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38΄ Αλντερέτε)
Τότεναμ-Γουλβς 27/9
Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9
Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Κρίσταλ Πάλας 10
Μπόρνμουθ 11
Σάντερλαντ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Άρσεναλ 10 -5αγ.
Τότεναμ 10 -5αγ.
Τσέλσι 8
Φούλαμ 8 -5αγ.
Λιντς 8
Μπράιτον 8
Έβερτον 7 -5αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Άστον Βίλα 3 -5αγ.
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Γουλβς 0 -5αγ.