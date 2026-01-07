Ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύεται η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία απέτυχε να πάρει τη νίκη σε ακόμη ένα ματς στην Premier League και με την τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία της, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπράιτον (1-1) στο «Έτιχαντ», κινδυνεύει να βρεθεί στο -8 από την Άρσεναλ, αν οι «κανονιέρηδες» επικρατήσουν το βράδυ της Πέμπτης (8/1) της Λίβερπουλ στο «Εμιρέιτς».

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 20ό του γκολ στην Premier League ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο στους «πολίτες», οι οποίοι «καίγονταν» για το «τρίποντο» μετά τις δύο απανωτές ισοπαλίες με Σάντερλαντ (0-0) και Τσέλσι (1-1).

Ωστόσο, ο Μιτόμα έφερε το ματς στα ίσια για τους «γλάρους», που δεν είχαν μαζί τους τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Έλληνας επιθετικός, λίγο πριν την έναρξη του ματς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθεί σ’ αυτή.

Από εκεί και πέρα «πλώρη» για την έξοδο στο Champions League έβαλε η Μπρέντφορντ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο, η ομάδα του Κιθ Αντριους επικράτησε, 3-0 της Σάντερλαντ, με τον 24χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό να πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ των γηπεδούχων.

Λίγα 24ωρα μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα και με προσωρινό προπονητή στον πάγκο της, τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν, η Τσέλσι αυτή την φορά δεν τα κατάφερε στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου απέναντι στη Φούλαμ (2-1).

Η αποβολή του Κουκουρέγια στο 22′ έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης με τους «μπλε» να φτάνουν στην ισοφάριση, αλλά να μην μπορούν να κρατήσουν την ισοπαλία.

Η Μπόρνμουθ πήρε το «θρίλερ» στο «Βιτάλιτι» με 3-2 επί της Τότεναμ, στο απόλυτο… μηδέν έμειναν, Κρίσταλ Πάλας και Αστον Βίλα, ενώ η Γουλβς έμεινε αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13΄αυτ. Μουρίγιο – 55΄ Ντομίνγκες, 89΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ)

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90’+5 Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′,65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολιουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 70′ Μανέ)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένεθ, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ πέν. Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 22:15

Νιούκαστλ-Λιντς 22:15

Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Άρσεναλ 48

Μάντσεστερ Σίτι 43 -21αγ.

Άστον Βίλα 43 -21αγ.

Λίβερπουλ 34

Μπρέντφορντ 33 -21αγ.

Τσέλσι 31 -21αγ.

Μάντσεστερ Γ. 31

Φούλαμ 31 -21αγ.

Σάντερλαντ 30 -21αγ.

Μπράιτον 29 -21αγ.

Νιούκαστλ 29

Έβερτον 29 -21αγ.

Κρίσταλ Πάλας 28 -21αγ.

Τότεναμ 27 -21αγ.

Μπόρνμουθ 26 -21αγ.

Λιντς 22

Νότιγχαμ Φόρεστ 21 -21αγ.

Γουέστ Χαμ 14 -21αγ.

Μπέρνλι 12

Γουλβς 7 -21αγ.