Με το… δεξί μπήκαν στην εφετινή Premier League οι Σάντερλαντ και Τότεναμ, αφού επιβλήθηκαν αμφότερες εντός έδρας με 3-0 σκορ.

Οι «μαυρόγατες», στην επιστροφή της στην Premier League νίκησαν πολύ εύκολα τη Γουέστ Χαμ στο «Στάδιο του Φωτός», ενώ από την μεριά της η κάτοχος του Europa League ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Μπέρνλι, την ώρα που Μπράιτον και Φούλαμ έμεναν στο 1-1, στην έδρα της πρώτης.

Για τη Σάντερλαντ, τα γκολ στο 3-0 επί της Γουέστ Χαμ τα γκολ σημείωσαν οι Μαγιέντα στο 61’, Μπαλάρντ στο 73΄ και Ίσιντόρ στο 90+2΄.

Δύο γκολ πέτυχε ο Ρισάρλισον (10΄ & 60΄) στη νίκη με 3-0 της Τότεναμ επί της Μπέρνλι, ενώ στο 66ο λεπτό ο Τζόνσον τριπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Λονδίνου.

Με τους Τζίμα, Κωστούλα εκτός αποστολής, η Μπράιτον συμβιβάστηκε με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας. Ο Ο’Ρίλεϊ έδωσε προβάδισμα με πέναλτι στο 55ο λεπτό στους «γλάρους», όμως η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρήκε την απάντηση στο 90’+7’ με τον Ροδρίγο Μουνίς να δυσαρεστεί την Μπράιτον.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

(55′ πέν. Ο’Ρίλεϊ – 90’+7′ Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 19:30

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8