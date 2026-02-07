Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Λιντς τον εντός έδρας αγώνα της με τη Νότιγχαμ Φορέστ, επικρατώντας άνετα την Παρασκευή με 3-1 σκορ των «ξυλοκόπων» στο «Έλαντ Ρόουντ», στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 25ης αγωνιστικής.

Με αυτό το τρίποντο τα «παγώνια» πήραν βαθιά βαθμολογική «ανάσα» στη μάχη για την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να «τελειώσουν» το παιχνίδι πριν το 50′, χάρη στα γκολ των Μπογκλ (26′), Οκαφόρ (30′) και Κάλβερτ-Λιούιν (49′), με τη Φόρεστ να μειώνει στο 86ο λεπτό με τον Λούκα, ο οποίος σημείωσε το γκολ της τιμής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 07/02

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 07/02

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 07/02

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 07/02

Φούλαμ-Έβερτον 07/02

Γουλβς-Τσέλσι 07/02

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 07/02

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 08/02

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 08/02

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Άρσεναλ 53

Μάντσεστερ Σίτι 47

Άστον Βίλα 46

Μάντσεστερ Γ. 41

Τσέλσι 40

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 36

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Έβερτον 34

Νιούκαστλ 33

Μπόρνμουθ 33

Μπράιτον 31

Τότεναμ 29

Κρίσταλ Πάλας 29

Λιντς 29 -25αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 26 -25αγ.

Γουέστ Χαμ 20

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8