Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθοριστικός για μια ακόμη φορά για τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού ήταν αυτός που την οδήγησε με δύο γκολ στη δύσκολη νίκη επί της αξιόμαχης Μπόρνμουθ με 3-1 στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε με τον Χάαλαντ (17′), αλλά οι φιλοξενούμενοι γρήγορα βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Άνταμς (25′).

Ο Νορβηγός σταρ είχε την απάντηση και έδωσε το προβάδισμα στους «πολίτες» στο 32ο λεπτό και ο Ο’ Ράιλι διαμόρφωσε στο 60′ το τελικό σκορ. Ο Χάαλαντ με τα δύο σημερινά του γκολ έφθασε τα 20 συνολικά σε 17 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και επιβεβαίωσε πως και φέτος είναι το φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Με τη νίκη αυτή επίσης η Σίτι ξεπέρασε την Μπόρνμουθ και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Στο μεταξύ, η δουλειά του Νούνο Εσπίριτο Σάντο άρχισε να φαίνεται στη Γουέστ Χαμ, η οποία στην καλύτερη φετινή, έως τώρα, εμφάνισή της, νίκησε στο Λονδίνο τη Νιούκαστλ με 3-1 και έδειξε αποφασισμένη ν’ αφήσει πίσω της τα προβλήματα, που την ταλαιπωρούν από την αρχή της σεζόν. Τα «σφυριά» με τα γκολ των Πακετά (35′), Μπότμαν (45’+ αυτ.) και Σούτσεκ (90’+) κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη, καθώς η Νιούκαστλ είχε προηγηθεί από το 4ο κιόλας λεπτό με τον Μέρφι.

H 10η αγωνιστική:

Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11′ Γουέλμπεκ, 64′, 70′ Γκόμες)

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14′ Γκιοκέρες, 35′ Ράις)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30′ Ματετά, 51′ αυτ. Κόλινς)

Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9′ Σεσενιόν, 62′ Γουίλσον, 75′ αυτ. Μοσκέρα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48′ Γκιμπς-Γουάιτ, 50′ Σαβόνα-34′ Κασεμίρο, 81′ Ντιαλό)

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34′ Ζοάο Πέδρο)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0 (48′ Σαλάχ, 58′ Γκράβενμπερχ)

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 3-1 (35′ Πακετά, 45’+ αυτ. Μπότμαν, 90’+ Σούτσεκ-4′ Μέρφι)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1 (17′, 32′ Χάαλαντ, 60′ Ο’ Ράιλι-25′ Ανταμς)

Σάντερλαντ-Έβερτον 3/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):

Άρσεναλ 22

Μάντσεστερ Σίτι 19

Μπόρνμουθ 18

Λίβερπουλ 18

Τσέλσι 17

Τότεναμ 17

Σάντερλαντ 17 -9αγ.

Μάντσεστερ Γ. 17

Άστον Βίλα 15

Κρίσταλ Πάλας 16

Μπρέντφορντ 13

Νιούκαστλ 12

Μπράιτον 15

Έβερτον 11 -9αγ.

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Φούλαμ 11

Γουέστ Χαμ 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Γουλβς 2