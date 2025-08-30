Δύο γκολ σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού έφεραν στην Τσέλσι την πρώτη εφετινή νίκη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και δεύτερη στο πρωτάθλημα, στο εναρκτήριο ματς της 3ης αγωνιστικής της Premier League, με 2-0 επί της αξιόμαχης Φούλαμ.

Το γκολ του Ζοάο Πέδρο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και του Έντσο Φερνάντες με πέναλτι στο ξεκίνημα του δεύτερου έφεραν τους «μπλε» σε θέση οδηγού.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα δεν μπόρεσε να… επιστρέψει και γνώρισε την πρώτη εφετινή της ήττα, καθώς προερχόταν από ισάριθμες ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Η 3η αγωνιστική:

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 (45’+9 Ζοάο Πέδρο, 56′ πέν. Φερνάντες)

Γουλβς-Έβερτον 30/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 30/8

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 30/8

Τότεναμ-Μπόρνμουθ 30/8

Λιντς-Νιουκάστλ 30/8

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 31/8

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 31/8

Λίβερπουλ-Άρσεναλ 31/8

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 31/8

Βαθμολογία (σε 2αγ.)

Τσέλσι 7 -3αγ.

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Λίβερπουλ 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Έβερτον 3

Μπόρνμουθ 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Λιντς 3

Κρίσταλ Πάλας 2

Φούλαμ 2 -3αγ.

Νιούκαστλ 1

Μάντσεστερ Γιουν. 1

Άστον Βίλα 1

Μπράιτον 1

Γουέστ Χαμ 0

Γουλβς 0