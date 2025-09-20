Το πρώτο από τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (Αρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι θα παίξουν την Κυριακή 21/9) τα είχε όλα: διεξήχθη κάτω από τα καταρρακτώδη βροχή στο α’ μέρος, οι ομάδες τελείωσαν με 10 παίκτες την αναμέτρηση και στο φινάλε βρήκε μεγάλους νικητές τους γηπεδούχους με 2-1.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Μια νίκη που την ήθελε πάρα πολύ για πολλούς λόγους, η Γιουνάιτεντ κατάφερε να την πάρει, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Λονδρέζους στην πρώτη εφετινή τους ήττα. Κομβικό σημείο του ντέρμπι ήταν η αποβολή του γκολκίπερ των Λονδρέζων, Ρόμπερτ Σάντσες, μόλις στο 5ο λεπτό για αντικανονικό μαρκάρισμα έξω από την περιοχή στον Μπεμό.

Στα επόμενα 32 λεπτά που ακολούθησαν μετά την φάση την πρώτη κόκκινη στο ματς, οι «κόκκινοι διάβολοι» σκόραραν δύο φορές (Φερνάντες, Κασεμίρο) και φάνηκε πώς θα έφταναν σε μία άνετη επικράτηση.

Μια ανόητη ενέργεια, όμως, του Κασεμίρο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, κι ενώ ο Βραζιλιάνος μέσος είχε ήδη μία κίτρινη, προκάλεσε την αποβολή του με δεύτερη κάρτα.

Πλέον, στο δεύτερο ημίχρονο η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε στον αγωνιστικό χώρο, η Τσέλσι πίεσε και μείωσε στο 80′ με τον Τσαλόμπα, έχασε μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις, αλλά το 2-1 δεν άλλαξε.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ – 58΄ Γκουέγιε)

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

(8′ Μιντέι, 31′ Αγιάρι – 43′ Ριτσάρλισον, 82′ αυτ. φαν Χέκε )

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(20′ Άντονι – 2′ Γουίλιαμς)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(49′ Μπόουεν – 37′ Ματέτα, 68′ Μίτσελ)

Γουλβς-Λιντς 1-3

(8′ Κρέιτσι – 31′ Κάλβερτ-Λιούιν, 39′ Σταχ, 45′ Οκαφόρ)

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1

(14′ Φερνάντες, 37′ Κασεμίρο – 80′ Τσαλόμπα)

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 22:00

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 21/9

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 21/9

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 21/9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Λίβερπουλ 15 -5αγ.

Τότεναμ 10 -5αγ.

Άρσεναλ 9

Κρίσταλ Πάλας 9 -5αγ.

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8 -5αγ.

Σάντερλαντ 7

Έβερτον 7 -5αγ.

Μάντσεστερ Γ. 7 -5αγ.

Λιντς 7 -5αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 6

Νιούκαστλ 5

Φούλαμ 5

Μπράιτον 5 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 4 -5αγ.

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0 -5αγ.