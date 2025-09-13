Νιούκαστλ και Φούλαμ έσπασαν το… ρόδι στην 4η αγωνιστική της Premier League και με το ίδιο σκορ (1-0) πέτυχαν τις πρώτες τους νίκες επί των Γουλβς (0/4) και Λιντς.

Η είδηση της ημέρας ήρθε από το «Βιτάλιτι Στάντιουμ», όπου στο 67ο λεπτό ο Στέφανος Τζίμας έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League με την φανέλα της Μπράιτον. Ο Έλληνας σέντερ φορ πέρασε στο ματς με την Μπόρνμουθ αντί του Ρούτερ, ωστόσο, η ομάδα του ηττήθηκε με 2-1.

Το ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν ήταν καθόλου καλό. Ο ομογενής από την Αυστραλία προπονητής είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα στο Λονδίνο με 3-0 από την Άρσεναλ, τη δεύτερη στα πρώτα τέσσερα ματς της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» με τα δύο γκολ του Θουμπιμέντι και τον Γκιόκερες να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα έφτασαν πολύ εύκολα στο τρίτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα (έχουν μία ήττα από την Λίβερπουλ) και προσωρινά «έπιασαν» τους πρωταθλητές στην κορυφή της βαθμολογίας, με ματς περισσότερο.

Η 4η αγωνιστική:

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ πέν. Σεμένιο – 48′ Μιτόμα)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90’+4 αυτ. Γκούντμουντσον)

Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμαντε)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 19:30

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 22:00

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 14/9

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 14/9

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Λίβερπουλ 9

Άρσεναλ 9 -4αγ.

Μπόρνμουθ 9 -4αγ.

Τσέλσι 7

Έβερτον 7 -4αγ.

Σάντερλαντ 7 -4αγ.

Τότεναμ 6

Κρίσταλ Πάλας 6 -4αγ.

Φούλαμ 5 -4αγ.

Νιούκαστλ 5 -4αγ.

Μάντσεστερ Γ. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4 -4αγ.

Μπράιτον 4 -4αγ.

Λιντς 4 -4αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2 -4αγ.

Γουλβς 0 -4αγ.