Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ψηφίστηκε παίκτης της χρονιάς στην Αγγλία από τους οπαδούς, ξεπερνώντας τους Ντέκλαν Ράις, Χάρι Κέιν και Κόουλ Πάλμερ.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατέκτησε σημαντικού τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 22χρονος μέσος κέρδισε την προτίμηση των φιλάθλων στη σχετική ψηφοφορία.

Στη διάρκεια της περιόδου 2024-25 ο Μπέλινγκχαμ σημείωσε τρία γκολ κι έδωσε πέντε ασίστ για την Εθνική ομάδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της Αγγλίας από την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στο τελευταίο Euro.

Ο Μπέλινγκχαμ γίνεται έτσι μόλις ο δεύτερος Άγγλος παίκτης που κερδίζει αυτό το βραβείο ενώ αγωνίζεται στο εξωτερικό, μετά τον Όουεν Χάργκριβς το 2006 (Μπάγερν Μονάχου).