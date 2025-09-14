Ο Καρβάλιο κατάφερε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων να… σβήσει την ανατροπή και το «διπλό» που κρατούσε στα χέρια της η Τσέλσι. Η Μπρέντφορντ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τους «μπλε», που είχαν καταφέρει να επιστρέψουν μετά το γκολ του Σάντερ στο 35΄, εξαργυρώνοντας το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο τους.

Στο 61΄ ο Πάλμερ ισοφάρισε σε 1-1 και στο 85΄ ο Καϊσέδο πέτυχε την ανατροπή. Και ενώ η Τσέλσι κρατούσε το «τρίποντο» που θα της χάριζε την πρώτη θέση της βαθμολογίας, τελικά είδε στις καθυστερήσεις τον Καρβάλιο, που είχε περάσει στον αγώνα στο 90΄, να διαμορφώνει το τελικό σκορ και να χαρίζει στην Μπρέντφορντ τον βαθμό της ισοπαλίας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

Η 4η αγωνιστική:

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ πέν. Σεμένιο – 48′ Μιτόμα)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90’+4 αυτ. Γκούντμουντσον)

Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμαντε)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3 (47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64′ φαν ντε Φεν)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2 (35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο – 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 14/9

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 14/9

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 9

Τότεναμ 9

Λίβερπουλ 9 -3αγ.

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Έβερτον 7

Σάντερλαντ 7

Κρίσταλ Πάλας 6

Φούλαμ 5

Νιούκαστλ 5

Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μπρέντφορντ 4

Μάντσεστερ Σίτι 3 -3αγ.

Μπέρνλι 3 -3αγ.

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0