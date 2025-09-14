Ο Καρβάλιο κατάφερε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων να… σβήσει την ανατροπή και το «διπλό» που κρατούσε στα χέρια της η Τσέλσι. Η Μπρέντφορντ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τους «μπλε», που είχαν καταφέρει να επιστρέψουν μετά το γκολ του Σάντερ στο 35΄, εξαργυρώνοντας το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο τους.
Στο 61΄ ο Πάλμερ ισοφάρισε σε 1-1 και στο 85΄ ο Καϊσέδο πέτυχε την ανατροπή. Και ενώ η Τσέλσι κρατούσε το «τρίποντο» που θα της χάριζε την πρώτη θέση της βαθμολογίας, τελικά είδε στις καθυστερήσεις τον Καρβάλιο, που είχε περάσει στον αγώνα στο 90΄, να διαμορφώνει το τελικό σκορ και να χαρίζει στην Μπρέντφορντ τον βαθμό της ισοπαλίας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Premier League.
Η 4η αγωνιστική:
Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ πέν. Σεμένιο – 48′ Μιτόμα)
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0
Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90’+4 αυτ. Γκούντμουντσον)
Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμαντε)
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3 (47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64′ φαν ντε Φεν)
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2 (35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο – 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)
Μπέρνλι-Λίβερπουλ 14/9
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 14/9
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 9
Τότεναμ 9
Λίβερπουλ 9 -3αγ.
Μπόρνμουθ 9
Τσέλσι 8
Έβερτον 7
Σάντερλαντ 7
Κρίσταλ Πάλας 6
Φούλαμ 5
Νιούκαστλ 5
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μπράιτον 4
Λιντς 4
Μπρέντφορντ 4
Μάντσεστερ Σίτι 3 -3αγ.
Μπέρνλι 3 -3αγ.
Γουέστ Χαμ 3
Άστον Βίλα 2
Γουλβς 0