Αποκαρδιωτική γι΄ άλλη μια φορά η Μάντσεστερ Σίτι, άφησε δύο βαθμούς στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ και άρχισε να συμβιβάζεται με την ιδέα της απώλειας και του εφετινού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι της 30ής αγωνιστικής από την εξέδρα, έμεινε στο 1-1 με τα «Σφυριά» και είδε τη διαφορά από την Άρσεναλ να «ανοίγει» στους 9 βαθμούς, με τους «Κανονιέρηδες» να έχουν παιχνίδι περισσότερο.

Οι «Πολίτες» άνοιξαν το σκορ στο 31ο λεπτό με τον έξοχο «κρέμασμα» του Μπερνάρντο Σίλβα στον Χέρμανσεν, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα στο κόρνερ του Μπόυεν και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι και πέρασε τη γραμμή.

Με το βαθμό η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού όπου μπήκε πια η πρώην ομάδα του, Νότιγχαμ Φόρεστ, που φιλοξενεί την Κυριακή στο «Σίτι Γκράουντ» την Φούλαμ.

Νωρίτερα, ο Μαξ Ντάουμαν της Άρσεναλ έγραψε ιστορία στη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Έβερτον στο «Εμιρέιτς». Στο ντεμπούτο του με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος ο νεαρός επιθετικός κλείδωσε τη νίκη σημειώνοντας το 2-0 στο 90΄+7 κι έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, καθώς πέτυχε το πρώτο γκολ του σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών.

Η 30η αγωνιστική:

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1 (58΄ Μιντέχ)

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (89΄ Γκιόκερες, 90΄+6 Ντάουμαν)

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1 (18΄ Γκόρντον)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (35΄ Μαυροπάνος – 31΄ Σίλβα)

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 15/3

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 15/3

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 15/3

Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/3

Μπρέντφορντ-Γουλβς 16/3

Βαθμολογία (σε 29 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -31αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 51

Άστον Βίλα 51

Τσέλσι 48 -30αγ.

Λίβερπουλ 48

Μπρέντφορντ 44

Έβερτον 43 -30αγ.

Νιούκαστλ 42 -30αγ.

Μπόρνμουθ 41 -30αγ.

Φούλαμ 40

Μπράιτον 40 -30αγ.

Σάντερλαντ 40 -30αγ.

Κρίσταλ Πάλας 38

Λιντς 31

Τότεναμ 29

Γουέστ Χαμ 29 -30αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 28

Μπέρνλι 20 -30αγ.

Γουλβς 16 -30αγ.