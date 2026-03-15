Αποκαρδιωτική γι΄ άλλη μια φορά η Μάντσεστερ Σίτι, άφησε δύο βαθμούς στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ και άρχισε να συμβιβάζεται με την ιδέα της απώλειας και του εφετινού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι της 30ής αγωνιστικής από την εξέδρα, έμεινε στο 1-1 με τα «Σφυριά» και είδε τη διαφορά από την Άρσεναλ να «ανοίγει» στους 9 βαθμούς, με τους «Κανονιέρηδες» να έχουν παιχνίδι περισσότερο.
Οι «Πολίτες» άνοιξαν το σκορ στο 31ο λεπτό με τον έξοχο «κρέμασμα» του Μπερνάρντο Σίλβα στον Χέρμανσεν, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα στο κόρνερ του Μπόυεν και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι και πέρασε τη γραμμή.
Με το βαθμό η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού όπου μπήκε πια η πρώην ομάδα του, Νότιγχαμ Φόρεστ, που φιλοξενεί την Κυριακή στο «Σίτι Γκράουντ» την Φούλαμ.
Νωρίτερα, ο Μαξ Ντάουμαν της Άρσεναλ έγραψε ιστορία στη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Έβερτον στο «Εμιρέιτς». Στο ντεμπούτο του με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος ο νεαρός επιθετικός κλείδωσε τη νίκη σημειώνοντας το 2-0 στο 90΄+7 κι έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, καθώς πέτυχε το πρώτο γκολ του σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών.
Η 30η αγωνιστική:
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1 (58΄ Μιντέχ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (89΄ Γκιόκερες, 90΄+6 Ντάουμαν)
Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1 (18΄ Γκόρντον)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (35΄ Μαυροπάνος – 31΄ Σίλβα)
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 15/3
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 15/3
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 15/3
Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/3
Μπρέντφορντ-Γουλβς 16/3
Βαθμολογία (σε 29 αγώνες)
Άρσεναλ 70 -31αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 51
Άστον Βίλα 51
Τσέλσι 48 -30αγ.
Λίβερπουλ 48
Μπρέντφορντ 44
Έβερτον 43 -30αγ.
Νιούκαστλ 42 -30αγ.
Μπόρνμουθ 41 -30αγ.
Φούλαμ 40
Μπράιτον 40 -30αγ.
Σάντερλαντ 40 -30αγ.
Κρίσταλ Πάλας 38
Λιντς 31
Τότεναμ 29
Γουέστ Χαμ 29 -30αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 28
Μπέρνλι 20 -30αγ.
Γουλβς 16 -30αγ.