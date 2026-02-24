Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει σε τροχιά… Champions League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβλήθηκαν 1-0 της Έβερτον στο «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ», στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η αυλαία της 27ης αγωνιστικής στην Premier League, και διατηρούνται τέταρτοι στην κατάταξη, στο +3 από Τσέλσι και Λίβερπουλ, αλλά και στο -3 από την τρίτη Άστον Βίλα.

Ο Μπένιαμιν Σέσκο αποδείχθηκε… «χρυσή» αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, καθώς αντικατέστησε στο 58΄ τον Αμάντ Ντιαλό και σε αντεπίθεση της Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Μάικλ Κάρικ.

Η 27η αγωνιστική:

Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (88΄ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30′ Γκόμεζ, 45′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4′ Πέδρο – 90+3΄ Φλέμινγκ)

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0 (90′ Γκεσάν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1 (90+7΄ ΜακΆλιστερ)

Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3 (76′ Λε Φι – 54′, 61′ Χιμένεθ, 85′ Ιγουόμπι)

Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4 (34′ Μουανί – 32′, 61′ Εζε, 47′, 90+4΄ Γκιοκέρες)

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (71΄ Σέσκο)

Βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Άρσεναλ 61 -28αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 56

Άστον Βίλα 51

Μάντσεστερ Γ. 48

Τσέλσι 45

Λίβερπουλ 45

Μπρέντφορντ 40

Μπόρνμουθ 38

Έβερτον 37

Φούλαμ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Μπράιτον 34

Λιντς 31

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25

Μπέρνλι 19

Γουλβς 10 -28αγ.