Την εξαιρετική της πορεία συνέχισε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία πέρασε νικηφόρα με 2-1 από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) και πανηγύρισε την όγδοη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε έτσι τους 40 βαθμούς μετά από 18 αγωνιστικές και ανέβηκε στην κορυφή της Premier League, έχοντας πάντως έναν αγώνα περισσότερο από την Άρσεναλ.

Το σκορ άνοιξε στο 48ο λεπτό ο Ρέιντερς, όμως η Νότιγχαμ αντέδρασε γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο 54’ με τον Χάτσινσον. Το ματς κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν στο 83’ ο Τσερκί εκτέλεσε με μονοκόμματο σουτ τον Βίκτορ και χάρισε στη Σίτι ένα πολύτιμο τρίποντο, που την έφερε στην κορυφή του πίνακα.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Βίκτορ, Σαβόνα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Άντερσον, Ντομίνγκες (87′ Αβονίγι), Χάτσινσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Χάντσον-Οντόι (90′ Μπάκουα), Ζεσούς

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνιες, Ντίας, Γκβαρντιόλ, Ο’Ράιλι, Σίλβα, Γκονζάλες, Ρέιντερς (73′ Σαβίνιο), Τσερκί (89′ Άκε), Φόντεν, Χάλαντ

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

27/12 17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ

27/12 17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ

27/12 17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς

27/12 17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον

27/12 17:00 Μπέρνλι – Έβερτον

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ