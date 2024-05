Ο Φιλ Φόντεν ψηφίστηκε παίκτης της χρονιάς στην Πρέμιερ Λιγκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (18/5) η κορυφαία ποδοσφαιρική Λίγκα του πλανήτη για τον 23χρονο άσο, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και βοήθησε τη Μάντσεστερ Σίτι να διεκδικεί τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος, με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.

Ο Άγγλος διεθνής έχει σημειώσει 17 γκολ κι έχει «σερβίρει» 8 ασίστ σε 34 αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν, παίζοντας στο κέντρο αλλά και στα άκρα όταν χρειάζεται, ενώ μετρά 25 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Our very own @PhilFoden has been named the 2023/24 @premierleague Player of the Season! 🤩🩵

Congratulations Phil on an incredible achievement 👏 pic.twitter.com/49HuDocfnd

— Manchester City (@ManCity) May 18, 2024

