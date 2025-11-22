Μέτρια η Τσέλσι, πήρε όμως αυτό που ήθελε στο «Τερφ Μουρ», επικρατώντας με 2-0 της Μπέρνλι, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, η οποία επέστρεψε στη δράση, ύστερα από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Με τα γκολ των Νέτο (37′) και Φερνάντες (88′) η ομάδα του ‘Εντσο Μαρέσκα κατέκτησε την τρίτη σερί νίκη της και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας στο «κυνήγι» του τίτλου.

Η 12η αγωνιστική:

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37′ Νέτο, 88′ Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 22/11

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 22/11

Φούλαμ-Σάντερλαντ 22/11

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/11

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 22/11

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 22/11

Λιντς-Άστον Βίλα 23/11

Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες):

Άρσεναλ 26

Τσέλσι 23 -11αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 22

Σάντερλαντ 19

Τότεναμ 18

Αστον Βίλα 18

Μάντσεστερ Γ. 18

Λίβερπουλ 18

Μπόρνμουθ 18

Κρίσταλ Πάλας 17

Μπράιτον 16

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15

Νιούκαστλ 12

Φούλαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10 -11αγ.

Γουέστ Χαμ 10

Νότιγχαμ Φόρεστ 9

Γουλβς 2