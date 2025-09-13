Το ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν ήταν καθόλου καλό. Ο ομογενής από την Αυστραλία προπονητής είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα στο Λονδίνο με 3-0 από την Άρσεναλ, τη δεύτερη στα πρώτα τέσσερα ματς της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» με τα δύο γκολ του Θουμπιμέντι και τον Γκιόκερες να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα έφτασαν πολύ εύκολα στο τρίτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, (έχουν μία ήττα από την Λίβερπουλ), και προσωρινά «έπιασαν» τους πρωταθλητές στην κορυφή της βαθμολογίας, με ματς περισσότερο.

Η 4η αγωνιστική:

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 13/9

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 13/9

Έβερτον-Άστον Βίλα 13/9

Φούλαμ-Λιντς 13/9

Νιούκαστλ-Γουλβς 13/9

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 13/9

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 13/9

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 14/9

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 14/9

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Λίβερπουλ 9

Άρσεναλ 9 -4αγ.

Τσέλσι 7

Τότεναμ 6

Έβερτον 6

Σάντερλαντ 6

Μπόρνμουθ 6

Κρίσταλ Πάλας 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4 -4αγ.

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μάντσεστερ Σίτι 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Γουέστ Χαμ 3

Νιούκαστλ 2

Φούλαμ 2

Άστον Βίλα 1

Γουλβς 0