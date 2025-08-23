Είναι από τις περιπτώσεις που ταιριάζει η φράση «έκανε το λάθος να προηγηθεί»! Ασταμάτητη η Τσέλσι στο London Stadium, «τσάκισε» 5-1 τη Γουέστ Χαμ η οποία πήρε νωρίς το προβάδισμα με τον Πακετά. Όμως η αντίδραση ήταν… καταιγιστική. Οι «μπλε» έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα ασφαλείας (3-1), είχαν ήδη πετύχει πέντε γκολ πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα και έφτασαν άνετα στην πρώτη τους νίκη στην Premiership.

Η 2η αγωνιστική:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ

Μπέρνλι-Σάντερλαντ

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα

Μπόρνμουθ- Γουλβς

Άρσεναλ-Λιντς

Κυριακή 24 Αυγούστου

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ Φόρεστ

Έβερτον-Μπράιτον

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Τσέλσι 4 -2αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Τότεναμ 3

Λίβερπουλ 3

Νότιγχαμ Φόρεστ 3

Άρσεναλ 3

Λιντς 3

Μπράιτον 1

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κρίσταλ Πάλας 1

Νιούκαστλ 1

Έβερτον 0

Μάντσεστερ Γιουν. 0

Μπόρνμουθ 0

Μπρέντφορντ 0

Μπέρνλι 0

Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.

Γουλβς 0