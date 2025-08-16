Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στην εφετινή Premier League, βοηθώντας την ομάδα του να περάσει το Σάββατο με το επιβλητικό 4-0 από την έδρα της Γουλβς.

TA ΗΙGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο Νορβηγός στράικερ άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό, ενώ έκανε το 2-0 στο 61′, με τους Ράιντερς (66΄) και Σερκί (81΄) να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φίλοι της Γουλβς τίμησαν την μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, με ένα υπέροχο κορεό που παρουσίασαν πριν από την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης.

𝐖𝐞’𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐥𝐤 𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐠𝐨𝐥𝐝 Wolves paid tribute to Diogo Jota and Andre Silva before their game against Manchester City. 🎥 @JordanC1107 pic.twitter.com/B8Pl73t5cW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 16, 2025

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στην Premier League:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

(55′ πέν. Ο’Ρίλεϊ – 90’+7′ Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

(34΄ & 61΄ Χααλαντ, 66΄ Ράιντερς, 81΄ Σερκί)

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8