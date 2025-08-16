Στο 0-0 έμειναν το Σάββατο η Άστον Βίλα και η Νιούκαστλ, στον εναρκτήριο αγώνα τους στην εφετινή Premier League. Στο 66ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Κόνσα με κόκκινη κάρτα.

Εντούτοις, οι «χωριάτες» δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την αριθμητική υπεροπλία στον εναπομείναντα χρόνο κι έτσι συμβιβάστηκαν στον έναν βαθμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 16/8

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 16/8

Τότεναμ-Μπέρνλι 16/8

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 16/8

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8