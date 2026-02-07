Η Άρσεναλ πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην Premier League, καθώς νίκησε στο Λονδίνο με 3-0 και αύξησε τη διαφορά της από τη Μάντσεστερ Σίτι, που παίζει αύριο κόντρα στη Λίβερπουλ, στους εννιά βαθμούς. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα πήρε τη νίκη με τα γκολ των Θουμπιμέντι (42′) και Γκιοκέρες (66′, 90’+).

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

Στο μεταξύ, μεγάλη μάχη έγινε μεταξύ της Μπόρνμουθ και της ‘Αστον Βίλα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά τους βαθμούς (1-1), με την ομάδα, όμως, του Μπέρμιγχαμ να χάνει την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα, με χατ τρικ του Κόουλ Πάλμερ, η Τσέλσι δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο «Μολινό» κόντρα στην (ουραγό της βαθμολογίας) Γουλβς (1-3), ενώ τεράστια νίκη πέτυχε η Γουέστ Χαμ, που είχε ξανά τον Ντίνο Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνάς της, στην έδρα της Μπέρνλι με 2-0.

Έτσι τα «σφυριά» διατήρησαν τις ελπίδες τους για παραμονή στην κατηγορία, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους, που αναμένεται να πάρουν ξανά το δρόμο της επιστροφής στην Championship.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0

(37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0

(42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90’+ Γκιοκέρες)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1

(55′ Ράγιαν-22′ Ρότζερς)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2

(13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος)

Φούλαμ-Έβερτον 1-2

(18′ αυτ. Μικολένκο-76′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83′ αυτ. Λένο)

Γουλβς-Τσέλσι 1-3

(54′ Αροκοντάρε-13′, 35′ 38′ Πάλμερ)

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 07/02

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 08/02

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 08/02

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25αγώνες)

Άρσεναλ 56

Μάντσεστερ Σίτι 47 -24αγ.

Άστον Βίλα 47

Μάντσεστερ Γ. 44 -24αγ.

Τσέλσι 43

Λίβερπουλ 39 -24αγ.

Έβερτον 37

Μπρέντφορντ 36 -24αγ.

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Μπόρνμουθ 34

Νιούκαστλ 33 -24αγ.

Μπράιτον 31 -24αγ.

Τότεναμ 29

Κρίσταλ Πάλας 29 -24αγ.

Λιντς 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 23

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8