Φέτος δείχνει να είναι η χρονιά της Άρσεναλ … Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διέλυσε στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου την Τότεναμ με 4-1, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, και έδειξε πως τη φετινή σεζόν είναι αποφασισμένη να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Με ηγέτη τον Εμπενίζερ Έζε, που πέτυχε χατ τρικ, οι «κανονιέρηδες» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και πήραν τους τρεις βαθμούς, αυξάνοντας της διαφορά από τη δεύτερη της βαθμολογίας Τσέλσι στους έξι βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 36ο λεπτό με τον Τροσάρ και ήρθε στη συνέχεια η σειρά του Έζε να πετύχει δύο γκολ (41′ και 46′) και να «καθαρίσει» ουσιαστικά το ντέρμπι, με τον Ριτσάρλισον να μειώνει απλά στο 55ο λεπτό, με το καλοκαιρινό απόκτημα από την Κρίσταλ Πάλας να κάνει στο 76ο λεπτό το χατ τρικ και να γνωρίζει την αποθέωση από το κατάμεστο «Έμιρεϊτς».

Νωρίτερα, με ηγέτη και σκόρερ τον Μόργκαν Ρότζερς η Άστον Βίλα πέτυχε σπουδαία νίκη, με ανατροπή, στο «Έλαν Ρόουντ» επί της τοπικής Λιντς με 2-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Νμέτσα (8′), αλλά στην επανάληψη οι παίκτες του Ουνάι ‘Εμερι κυριάρχησαν και πήραν τους τρεις βαθμούς, που τους ανέβασε στην 4η θέση της βαθμολογίας, χάρη στα δύο γκολ του μεγάλου αστεριού τους (48′, 75’).

Η 12η αγωνιστική:

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37′ Νέτο, 88′ Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69′ πεν. Ταβερνιέ, 81′ Ουνάλ-11′, 35′ Γουίλσον)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71′ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ-29′ πεν. Τιάγκο)

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84′ Χιμένεθ)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33′ Μουρίλο, 46′ Σαβόνα-78′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63′ Μουνιόθ, 69′ Πίνο)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (63′, 70′ Μπαρνς – 68′ Ντίας)

Λιντς-Άστον Βίλα 1-2 (8′ Νμέτσα-48′, 75′ Ρότζερς)

Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1 (36′ Τροσάρ, 41′, 46′, 76′ Εζε-55′ Ριτσάρλισον)

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):

Άρσεναλ 29

Τσέλσι 23

Μάντσεστερ Σίτι 22

Αστον Βίλα 21

Κρίσταλ Πάλας 20

Σάντερλαντ 19

Μπόρνμουθ 19

Μπράιτον 19

Τότεναμ 18

Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.

Λίβερπουλ 18

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15 -11αγ.

Νιούκαστλ 15

Φούλαμ 14

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Λιντς 11

Γουέστ Χαμ 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2