Τρεις από τις ομάδες που είχαν ξεκινήσει με ήττα στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, κατάφεραν σήμερα να επικρατήσουν. Η Μπόρνμουθ (1-0 τη Γουλβς), η Μπέρνλι (2-0 τη Σάντερλαντ) και η Μπρέντφορντ (1-0 την Άστον Βίλα) πήραν πανομοιότυπες νίκες, εντός έδρας, χωρίς να δεχτούν γκολ. Προβλημάτισε για ακόμα μία φορά η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που… αγνοεί το γκολ σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές.
Η 2η αγωνιστική:
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)
Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)
Άρσεναλ-Λιντς 19:30
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8
Έβερτον-Μπράιτον 24/8
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8
Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Τότεναμ 6 -2αγ.
Τσέλσι 4 -2αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3 -2αγ.
Σάντερλαντ 3 -2αγ.
Λίβερπουλ 3
Νότιγχαμ Φόρεστ 3
Άρσεναλ 3
Λιντς 3
Μπόρνμουθ 3 -2αγ.
Μπρέντφορντ 3 -2αγ.
Μπέρνλι 3 -2αγ.
Μπράιτον 1
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1 -2αγ.
Κρίσταλ Πάλας 1
Νιούκαστλ 1
Έβερτον 0
Μάντσεστερ Γιουν. 0
Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.
Γουλβς 0 -2αγ.