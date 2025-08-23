Τρεις από τις ομάδες που είχαν ξεκινήσει με ήττα στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, κατάφεραν σήμερα να επικρατήσουν. Η Μπόρνμουθ (1-0 τη Γουλβς), η Μπέρνλι (2-0 τη Σάντερλαντ) και η Μπρέντφορντ (1-0 την Άστον Βίλα) πήραν πανομοιότυπες νίκες, εντός έδρας, χωρίς να δεχτούν γκολ. Προβλημάτισε για ακόμα μία φορά η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που… αγνοεί το γκολ σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Η 2η αγωνιστική:

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)

Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)

Άρσεναλ-Λιντς 19:30

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8

Έβερτον-Μπράιτον 24/8

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Τότεναμ 6 -2αγ.

Τσέλσι 4 -2αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3 -2αγ.

Σάντερλαντ 3 -2αγ.

Λίβερπουλ 3

Νότιγχαμ Φόρεστ 3

Άρσεναλ 3

Λιντς 3

Μπόρνμουθ 3 -2αγ.

Μπρέντφορντ 3 -2αγ.

Μπέρνλι 3 -2αγ.

Μπράιτον 1

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1 -2αγ.

Κρίσταλ Πάλας 1

Νιούκαστλ 1

Έβερτον 0

Μάντσεστερ Γιουν. 0

Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.

Γουλβς 0 -2αγ.