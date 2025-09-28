Η Άστον Βίλα έδειξε πως ξεπερνά σιγά-σιγά τα μεγάλα προβλήματα που παρουσίασε στα πρώτα ματς της σεζόν, επικρατώντας, και μάλιστα με εντυπωσιακή ανατροπή, της Φούλαμ στο «Βίλα Παρκ» με 3-1, για την 6η αγωνιστική της Premier League, φτάνοντας στην πρώτη νίκη της.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα προηγήθηκε με τον Χιμένεθ μόλις στο 3ο λεπτό και οι φίλαθλοι στο Μπέρμιγχαμ ετοιμάστηκαν για μια ακόμη «ψυχρολουσία», αλλά οι παίκτες του Ουνάι Έμερι αντέδρασαν και έκαναν την ανατροπή με τα γκολ των Γουότκινς (36′), ΜακΓκιν (49′) και Μπουεντία (51′).

Η 5η αγωνιστική:

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8′, 20′ Τιάγκο, 90’+ Γιένσεν-26′ Σέσκο)

Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24′ Φερνάντες-77′, 90’+ Γουέλμπεκ, 90’+ Ντε Κάιπερ)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9′ Σαρ, 90’+ Νκέτια-87′ Κιέζα)

Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37′ Ροντόν, 54′ Λόνγκσταφ-26′ Σεμένιο)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12′ αυτ., 62′ αυτ. Εστίβ, 62′ Νούνιες, 90′, 90’+ Χάαλαντ-38′ Άντονι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38΄ Αλντερέτε)

Τότεναμ-Γουλβς 1-1 (90+4΄ Παλίνια – 54΄ Μπουένο)

Άστον Βίλα-Φούλαμ 3-1 (37′ Γουότκινς, 49′ ΜακΓκιν, 51′ Μπουεντία-3′ Χιμένεθ)

Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9

Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Κρίσταλ Πάλας 10

Μπόρνμουθ 11

Σάντερλαντ 11

Τότεναμ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10

Άρσεναλ 10 -5αγ.

Τσέλσι 8

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπράιτον 8

Έβερτον 7 -5αγ.

Μπρέντφορντ 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6 -5αγ.

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Γουλβς 1