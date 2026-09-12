Μετά το ματς με την Μπόλτον, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρήκε… δίχτυα για δεύτερη σερί αγωνιστική στην αγγλική Championship, σκοράροντας και στον αγώνα με τη Ρέξαμ, όπου η Γουέστ Χαμ επικράτησε με το εμφατικό 6-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας έπειτα από 7 αγωνιστικές.

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός σκόραρε με κεφαλιά στο 48’ έπειτα από ασίστ του Μπόουεν, κάνοντας το 3-0 για τα «σφυριά», ενώ τα άλλα 5 γκολ σημείωσαν οι Μπόουεν (28’), Πιρόε (37’), Καστεγιάνος (63’), Καντέ (76’) και Σόλομον (82’).