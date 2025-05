Η Νότιγχαμ Φόρεστ «πέταξε» βαθμούς καθώς έμεινε στο 2-2 με τη Λέστερ στο «Σίτι Γκράουντ» και απομακρύνθηκε από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της νέας περιόδου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν απογοητευμένος από τη «γκέλα» και μετά το τέλος του αγώνα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και τα… έψαλλε στον προπονητή Νούνο Εσπίριτο Σάντο!

Shocked to see Marinakis on the pitch having a go at Nuno. 😬😬😬 #NFFC pic.twitter.com/gH7itecA4x

— 𝕃𝕠𝕧𝕖, 𝔸𝕁 🏳️‍🌈 ❯❯❯❯ (@FoxFyrePhotos) May 11, 2025