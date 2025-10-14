Ο Τζακ Γουίλσιρ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λούτον. Ο παλαίμαχος μέσος της Άρσεναλ και της εθνικής Αγγλίας, ο οποίος αποσύρθηκε από τα γήπεδα μόλις στα 30 του χρόνια, λόγω και των πολλών τραυματισμών, συμφώνησε να αναλάβει στον πάγκο της ομάδας της League One (3η κατηγορία στην Αγγλία).

Η Λούτον, η οποία υποβιβάστηκε πέρυσι από την Championship, θεωρούταν φαβορί για την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, αλλά ξεκίνησε με αποτυχίες και την περασμένη εβδομάδα απολύθηκε ο Ματ Μπλούμφιλντ μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Στίβενεϊτζ. Ο 41χρονος τεχνικός άφησε τη Λούτον στην 11η θέση. Ο 33χρονος Γουίλσιρ είχε δουλέψει στη Νόριτς ως υπηρεσιακός τεχνικός.