Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε αλλά πήρε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στην έδρα της Λιντς (1-0), εν όψει της «μάχης» για την κατάκτηση της Premier League με την Άρσεναλ, σε ένα ματς στο οποίο είχε μείνει εκτός αποστολής ο Χάαλαντ.

Η Λιντς μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε μόλις στο 3΄, όταν ο Άαρονσον πέρασε κάθετη πάσα στο κέντρο της άμυνας, όμως ο Κάλβερτ-Λιούιν δεν βρήκε στόχο με προβολή από εξαιρετική θέση. Στο 17΄ ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά την τύχη του, γυρίζοντας όμορφα με πλάτη προς το τέρμα και πλασάροντας ελάχιστα άουτ, την ώρα που η Σίτι άρχισε σταδιακά να παίρνει μέτρα στο γήπεδο.

Παρά την πίεση των γηπεδούχων, η Λιντς λίγο έλειψε να «χτυπήσει» στην αντεπίθεση, όμως ο Ντοναρούμα αντέδρασε σωτήρια σε τετ-α-τετ με τον Άαρονσον. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ντάρλοου πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατή κεφαλιά του Ο΄Ράιλι, στην πρώτη μεγάλη στιγμή των φιλοξενούμενων.

