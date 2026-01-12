Ο νέος προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροσενιόρ, θα τεθεί αντιμέτωπος της παλιάς ομάδας του, της Χαλ 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, μετά την κλήρωση που έγινε τη Δευτέρα (12/1), ενώ η ερασιτεχνική Μάκλσφιλντ (6ης κατηγορίας), η «φονέας γιγάντων» της εφετινής διοργάνωσης, θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ της Premier League.

Η Μάκλσφιλντ, ομάδας έκτης κατηγορίας και με προπονητή τον Τζον Ρούνεϊ, μικρότερο αδελφό του Γουέιν Ρούνεϊ, προκάλεσε το μεγαλύτερο… σοκ στην ιστορία του FA Cup, νικώντας τους κατόχους του τίτλου, Κρίσταλ Πάλας, με 2-1 στο γήπεδό της («Moss Rose»), το περασμένο Σάββατο (10/1).

Τώρα θα χρειαστεί να πετύχει ακόμη μία τεράστια έκπληξη απέναντι στην Μπρέντφορντ, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Premier League και αγωνίζεται πολύ πάνω από τις προσδοκίες.

«Είχαμε πει πριν ότι θα θέλαμε να κληρωθούμε με Λίβερπουλ, Τσέλσι ή Άρσεναλ, αλλά και μια ακόμη ομάδα της Premier League είναι απίστευτο», δήλωσε ο Ρούνεϊ μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Άνφιλντ.

Απ’ την πλευρά του ο προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροσενιόρ είχε αγωνιστεί στον τελικό του FA Cup με τη Χαλ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ το 2014 και είχε επίσης διατελέσει προπονητής της ομάδας από το 2022 έως το 2024.

Ξεκίνησε τη θητεία του στον πάγκο της Τσέλσι το περασμένο Σάββατο με νίκη 5-1 επί της Τσάρλτον, ομάδας της Championship (δεύτερη κατηγορία), στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου. Η πρωτοπόρος της Premier League Άρσεναλ, πολυνίκης του θεσμού με 14 κατακτήσεις, θα υποδεχθεί τη Γουίγκαν, ομάδα της League One (τρίτη κατηγορία), η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2013.

Η Άστον Βίλα, που απέκλεισε την Τότεναμ στον 3ο γύρο, θα φιλοξενήσει τη Νιούκαστλ σε μία μεγάλη αναμέτρηση ομάδων της Premier League. Η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει επίσης αντίπαλο της Premier League, την Μπράιτον, εφόσον ξεπεράσει τη Μπάρνσλεϊ (League One) εντός έδρας το βράδυ της Δευτέρας (13/1).

Η Μάντσεστερ Σίτι θα βρει απέναντί της ομάδα τέταρτης κατηγορίας, είτε τη Σάλφορντ Σίτι – σε ένα… άνισο τοπικό ντέρμπι – είτε τη Σουίντον Τάουν. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 14-15 Φεβρουαρίου.

Τα 16 ζευγάρια της φάσης των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας

Λίβερπουλ/Μπάρνσλεϊ – Μπράιτον

Στόουκ Σίτι – Φούλαμ

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

Σαουθάμπτον – Λέστερ Σίτι

Ρέξαμ – Ίπσουιτς Τάουν

Άρσεναλ – Γουίγκαν

Χαλ Σίτι – Τσέλσι

Μπέρτον Άλμπιον – Γουέστ Χαμ

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ Τάουν

Νόριτς Σίτι – Γουέστ Μπρομ

Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι

Γκρίμσμπι Τάουν – Γουλβς

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι/Σουίντον Τάουν

Μακλσφιλντ – Μπρέντφορντ