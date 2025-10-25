Με… κεκτημένη ταχύτητα από το μεγάλο «διπλό» επί της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά τελικά επικράτησε με 4-2 της Μπράιτον, πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, χάρις στην οποία «σκαρφάλωσε» στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Ο Μπάμπης Κωστούλας μόλις στην 2η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, πέρασε και πάλι αλλαγή, στο 79′ και αφού απείλησε στο 88′ με σουτ, στο 90’+2 βρήκε δίχτυα με κεφαλιά και μείωσε προσωρινά σε 3-2. Τελικά ο Εμπεμό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων «τελείωσε» το ματς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 KOSTOULAS GETS ANOTHER ONE FOR BRIGHTON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Manchester United 3-2 Brighton.pic.twitter.com/a6ylmC54hY — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 25, 2025

Και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας, μπήκε αλλαγή στο 87′, χωρίς να φανεί ιδιαίτερα στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων, που ήταν το πέμπτο του στους τέσσερις τελευταίους αγώνες που χρησιμοποιήθηκε!

Ανέτρεψε τα προγνωστικά η Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, φθάνοντας σε σπουδαία νίκη με 2-1 μέσα στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Ο Γκαρνάτσο άνοιξε νωρίς το σκορ (2′), αλλά στο 22ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ισίντορ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταλμπί έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας!

Στο μεταξύ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε δύσκολα να λυγίσει, στα τελευταία λεπτά, την αντίσταση της Φούλαμ και να πάρει τη νίκη με 2-1. Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ με τον Μέρφι (18′), αλλά οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με τον Λούκιτς (56′), με τον Μπρούνο Γκιμαράες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90ο λεπτό.

Η 9η αγωνιστική:

Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άαρονσον, 15′ Ροντόν – 90′ Φερνάντες)

Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο-22′ Ισίντορ, 90’+ Ταλμπί)

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18′ Μέρφι, 90′ Γκιμαράες-56′ Λούκιτς)

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 4-2 (24′ Κούνια, 34′ Κασεμίρο, 61′, 90’+7 Εμπεμό – 74′ Γουέλμπεκ, 90’+2 Κωστούλας)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 25/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10

Γουλβς-Μπέρνλι 26/10

Έβερτον-Τότεναμ 26/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19

Σάντερλαντ 17 -9αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 16

Μάντσεστερ Γ. 16 -9αγ.

Μπόρνμουθ 15

Λίβερπουλ 15

Τσέλσι 14 -9αγ.

Τότεναμ 14

Κρίσταλ Πάλας 13

Μπράιτον 12 -9αγ.

Άστον Βίλα 12

Νιούκαστλ 12 -9αγ.

Έβερτον 11

Λιντς 11 -9αγ.

Μπρέντφορντ 10

Φούλαμ 8 -9αγ.

Μπέρνλι 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.

Γουλβς 2