«Αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό του League Cup βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι με τη νίκη της 2-0 επί της Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κατάφερε να επιβληθεί της κατόχου του τροπαίου με τα γκολ του Σεμένιο στο 53΄ και του Σερκί στο 90+8΄ και καλείται να διαφυλάξει τη νίκη της στη ρεβάνς της 4ης Φεβρουαρίου στο Μάντσεστερ.

Όσο για τον Αντουάν Σεμένιο, ο 25χρονος Γκανέζος συνδύασε με γκολ το ντεμπούτο του με τη Σίτι στο League Cup, όπως ακριβώς είχε κάνει πριν από λίγα 24ωρα και στο Κύπελλο Αγγλίας!

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αγγλία #Μάντσεστερ Σίτι #Νιούκαστλ