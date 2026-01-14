«Αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό του League Cup βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι με τη νίκη της 2-0 επί της Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κατάφερε να επιβληθεί της κατόχου του τροπαίου με τα γκολ του Σεμένιο στο 53΄ και του Σερκί στο 90+8΄ και καλείται να διαφυλάξει τη νίκη της στη ρεβάνς της 4ης Φεβρουαρίου στο Μάντσεστερ.

Όσο για τον Αντουάν Σεμένιο, ο 25χρονος Γκανέζος συνδύασε με γκολ το ντεμπούτο του με τη Σίτι στο League Cup, όπως ακριβώς είχε κάνει πριν από λίγα 24ωρα και στο Κύπελλο Αγγλίας!