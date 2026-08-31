Ο σοβαρότατος τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια έχει αναγκάσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ να αναζητάει τον αντικαταστάτη του, με πληροφορίες να συνδέουν τους Βεστφαλούς με την περίπτωση του 19χρονου μεσοεπιθετικού της Άρσεναλ, Ίθαν Νουανέρι.

Με υψηλές προσδοκίες και μία μεγάλη απογοήτευση έχει ξεκινήσει η φετινή σεζόν για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, που είδε τα νέα της μεταγραφικά αποκτήματα να έχουν ήδη ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, ωστόσο έχασε ένα από αυτά στο πρόσωπο του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, έχοντας σκοράρει προηγουμένως μάλιστα και το πρώτο του γκολ.

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