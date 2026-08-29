Με τον Κωνσταντή Τζολάκη να κατεβάζει ξανά ρολά, η Χαλ «απέδρασε» από την έδρα της Κόβερντι με σκορ 1-0, έκανε το 2/2 και συνεχίζει… «αψεγάδιαστη» στην Premier League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πήρε φανέλα βασικού, κράτησε όρθια την ομάδα του και με καθοριστικές επεμβάσεις κράτησε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι το μηδέν και χάρισε μία πολύτιμη νίκη στην ομάδα του. Μάλιστα ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της εν λόγω αναμέτρησης.

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