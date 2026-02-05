Ο Τετέ στα μέσα Ιανουαρίου αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φορέσει τη φανέλα της Γκρέμιο και στις αρχές του Φεβρουαρίου πέτυχε το πρώτο του γκολ.

Ο 25χρονος μέσος σκόραρε στη μεγάλη νίκη με 5-3 κόντρα στην Μποταφόγκο, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος και άνοιξε… λογαριασμό.

Στο ματς ξεκίνησε βασικός, ενώ στη φάση του γκολ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με το δεξί, μετά από γύρισμα του Αμουζού.

Ο Τετέ είχε μετακομίσει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 και στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 76 συμμετοχές, με απολογισμό 13 γκολ και 10 ασίστ, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για λογαριασμό της ομάδας που τον ανέδειξε από τις ακαδημίες της.