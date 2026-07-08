Υπόκλιση στο ταλέντο του Λιονέλ Μέσι από τον Τιερί Ανρί, που αποθέωσε για μία ακόμη φορά τον Αργεντινό σούπερ σταρ λέγοντας πως αυτό που έχει καταφέρει είναι για… σενάριο του Χόλιγουντ.

Ο Γάλλος πρώην επιθετικός και νυν σχολιαστής στην τηλεοπτική εκπομπή του FOX μαζί με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, μετά την επική πρόκριση της Αργεντινής επί της Αιγύπτου με 3-2, εκμυστηρεύτηκε μια δική του εμπειρία, καθώς έχει παίξει μαζί του συμπαίκτης στην Μπαρτσελόνα.

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