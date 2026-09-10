Ο Τιερί Ανρί έπλεξε το εγκώμιο του Χρήστου Τζόλη. Ο θρύλος της Άρσεναλ αποθέωσε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, μετά την σπουδαία εμφάνισή του στη νίκη επί της Νάπολι με 1-0 για το Champions League.

Ο Τζόλης έφτασε τις τέσσερις ασίστ μετά την πάσα του στον Μάρτιν Έντεγκαρντ, που σκόραρε και έκρινε το ματς και ο Ανρί, είπε:

«Η Άρσεναλ ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλη. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Είναι νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές».

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, πρόσθεσε σχολιάζοντας: «Μέχρι τώρα, ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Άρσεναλ να αποκτήσει τον Τζόλη χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς… ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες. Αυτός ο τύπος είναι τόσο καλός!».