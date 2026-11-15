Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε συμπαίκτη στους Μαϊάμι Χιτ, Κέντρικ Ναν.

Η ομάδα του Μαϊάμι συνέτριψε με 137-117 τους Πίστονς, πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική της νίκη και για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν έφτασε σε θετικό ρεκόρ (7-6). Ο Greek Freak συνέβαλε τα μέγιστα για να φτάσει η ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμα κατάγραφοντας 34 πόντους (7/9 βολές, 12/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής.

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