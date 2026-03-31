Ο Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του με την Μάντσεστερ Σίτι και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον έχουν ξεχωρίσει.

Σύμφωνα με τη «Sun» ο Πεπ Γκουαρντιόλα θέλει να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι και έχει ζητήσει από τη διοίκηση την απόκτησή του. Ο 23χρονος Άγγλος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αλλά η διοίκηση της Νότιγχαμ ζητά 120 εκατ. λίρες για να παραχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Την ίδια ώρα η Σίτι είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση 80 εκατ. ευρώ, ενώ η Φόρεστ τον απέκτησε από τη Νιούκαστλ το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ, ευρώ.

Ο ίδιος δίνει προτεραιότητα στο Μουντιάλ, καθώς θα είναι στην αποστολή των «τριών λιονταριών» για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Ο Άντερσον δήλωσε στο «Sky Sports»: «Όλη η προσοχή μου είναι στο Μουντιάλ. Ανυπομονώ να ζήσω για πρώτη φορά αυτή την καταπληκτική εμπειρία. Στόχος μου να κερδίσω μια θέση στη βασική ενδεκάδα. Αυτό προέχει και μετά θα δω τι θα γίνει. Είμαι συγκεντρωμένος αυτή την περίοδο στη Νότιγχαμ, μετά θ’ αφοσιωθώ στο Μουντιάλ και ο μάνατζερ μου θα κανονίσει τα υπόλοιπα. Έχουμε καιρό για να πάρω την απόφαση μου».