Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανυπομονεί για την έναρξη του ΝΒΑ, με το Μαϊάμι να υποδέχεται τους Τίμπεργουλβς (2:30, ξημερώματα Πέμπτης).

«Νιώθω καλά, νιώθω άνετα. Όλα είναι μια χαρά. Οι συμπαίκτες, η ομάδα, το σύστημα, ο καιρός, η πόλη, οι φίλαθλοι… νιώθω καλά. Είμαι ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να παίξω μπάσκετ, πραγματικό μπάσκετ. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια στο γήπεδο και είμαι απλά ενθουσιασμένος που ξεκινάει αυτό το ταξίδι. Νιώθω ότι είμαστε έτοιμοι. Προφανώς, υπάρχουν σπουδαίες ομάδες… Αλλά πιστεύω ότι, ως ομάδα, η νοοτροπία και η προσέγγισή μας βρίσκονται στο σωστό επίπεδο και θεωρώ πως είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο Greek Freak.

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